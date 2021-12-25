Бесплатный Wi-Fi в отеле обычно считается преимуществом. В частности, доступ к интернету за границей действительно часто пригодится, однако в некоторых случаях от него лучше отказаться. Об этом пишет The Sun. Так, в отеле бесплатные и общедоступные соединения опасны. Все потому, что их могут легко сломать. К тому же вы каждый раз рискуете, когда вы вводите конфиденциальную информацию на сайтах и в приложениях, когда подключились к общественной сети. Также покупать что-нибудь в интернете и вводить реквизиты банковских счетов или паспортные данные нужно осторожнее. Хакеры, подключенные к той же сети, могут узнать пароли и другие данные и получить доступ к вашим аккаунтам. Важно избегать сайтов, требующих ввода личной информации. Если же это невозможно, то отдавайте предпочтение мобильному интернету или пользуйтесь виртуальной приватной сетью (VPN). Она поможет зашифровать данные. Раньше мы сообщали, как хорошо выспаться в гостиничном номере. Также мы писали, почему в отелях не стоит есть популярные продукты на завтрак.