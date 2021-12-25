За прошедшие сутки, 69 нелегальных мигрантов пытались проникнуть на территорию Польши. После неудачной попытки – группа из десяти человек вернулась вглубь Беларуси. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"В минувшие сутки, то есть 24 декабря, 69 человек пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу. В охраняемом пограничным постом в Черемче участке группа из 10 иностранцев пыталась проникнуть на территорию Польши, но отошла вглубь Беларуси", — пишет прессслужба.

Согласно данным пограничной службы Польши, с начала года в стране зафиксировали 40 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы: 3,5 тысяч в августе; 7,7 тысяч в сентябре; 17,5 тысячи в октябре; 8,9 тысяч в ноябре.

В то же время, с 1 декабря по 1 марта 2022 года запрещено находиться в приграничной с Беларусью зоне.