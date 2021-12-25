На острове Ла-Пальма официально заявили о завершении извержения вулкана. Он был активен в течение последних 85 дней. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника по государственной администрации, юстиции и безопасности правительства Канарских островов Хулио Переса. "То, что я сегодня хочу сказать, можно сказать несколькими словами – извержение закончилось. Оно закончилось 13 декабря днем, но только сегодня можно сказать", – заявил Перес. В то же время советник отметил, что прекращение извержения было подтверждено научным комитетом, который наблюдал за признаками, которые позволяют убедиться в этом — отсутствие лавы, пирокластов, землетрясений, тремора и деформаций. Напомним, РБК-Украина писала о том, что извержение вулкана началось еще в сентябре этого года. Во время его активности власти принимали ряд мер, чтобы уберечь население.