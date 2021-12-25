Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится уничтожить Украину. Однако серьезного риска неизбежного вторжения пока нет. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его заявление в интервью AFP. Путин хочет уничтожить нашу страну. Удастся ли ему это? Нет, не получится…Наши граждане будут защищать нашу страну”, — сказал Данилов. По его словам, и армия, и гражданские лица сформируют широкое национальное движение "сопротивления", в случае нападения России. "Мы будем защищать нашу страну. И точка", – отметил Данилов. В свою очередь он призвал Запад предоставить Украине больше военной помощи, а также применить превентивные санкции против РФ. "Когда наша страна будет разрушена, против кого вы намерены вводить санкции?", — подчеркнул Данилов. Секретарь СНБО подчеркнул, что "вопрос номер один" – это обеспечение Украины оборонным оружием. Он также предостерег западных партнеров от принятия решений по Украине с Россией. "Как бы ни был результат этих переговоров, он не будет работать, если его не примут украинцы. Мы не Россия. Невозможно поставить всех на колени, потому что великие люди решили за нас", — добавил Данилов. Напомним, по данным Совбеза и обороны Украины, Россия сейчас сосредоточила 122 тысячи военных в пределах 200 километров от границы. Между тем, в Минобороны Украины опубликовало свежую карту с расположением российских войск у украинских границ. Ранее британская компания Janes, специализирующаяся на обороне и разведке, опубликовала анализ концентрации российских войск у границы Украины.