Сегодня, 25 декабря, одноразовая ракета-носитель Ariane 5, построенная Европейским космическим агентством — вывела на орбиту Земли телескоп James Webb. Космическая обсерватория продолжит свое движение к точке Лангранжа. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA. Почему именно точка Лангранжа Это особое место в космосе, где тяготение небесных тел, в том числе Земли и Луны – позволят телескопу находиться в неподвижном состоянии. Точка расположена на отставной 1,5 млн километров от нашей планеты и лучше всего подходит обсерватории для обзора Вселенной.

#NASAWebb is safely in space with its solar array drawing power from the Sun! Его реакция колеса будут хранить Spacecraft pointed in right direction s to jeho Sunshield can protect telescope from radiation and heat: https://t.co/NZJ7sSJ8fX#UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/s4nfqvK — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 25, 2021 Запуск ракеты произошел с космодрома Куру, расположенного в джунглях Французской Гвианы недалеко от побережья Атлантического океана.

Был LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!At 7:20am ET (12:20 UTC), начиная с нового, продолжающейся деканом учителя climbed to the sky. Webb's mission к #UnfoldTheUniverse будет изменять наши поддержку пространства как мы знаем. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6 — NASA (@NASA) December 25, 2021 Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности новейшего инфракрасного космического телескопа James Webb, а также рассказывало, почему он настолько важен для изучения Вселенной.