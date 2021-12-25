На фоне угрозы военного вторжения в Украину продолжается обострение отношений между Россией и Западом. Владимир Путин в форме ультиматума требует от НАТО отказаться от вступления и расширения Альянса. Эти и другие предложения по так называемым гарантиям безопасности планируют обсудить во время переговоров РФ и США уже в начале 2022 года. Подробнее о развитии ситуации – в материале РБК-Украина. Требования "гарантий безопасности" В ходе онлайн-переговоров президентов России и Соединенных Штатов в начале декабря Владимир Путин заявил, что намерен добиваться гарантий невступления Украины в НАТО. Через несколько недель МИД РФ обнародовал проекты договоров с США и НАТО с перечнем требований. Некоторые из них касаются Украины: предложение Североатлантического союза взять на себя обязательство предотвратить дальнейшее расширение , в том числе отказаться от вступления Украины; НАТО следует отказаться от любой военной деятельности в Украине , Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Также НАТО предлагает взять обязательство не развертывать ракеты, запретить пролет бомбардировщиков и проход кораблей в районах, откуда они могут поражать территорию России. Стороны должны закрепить договоренность мирно разрешать все споры и воздерживаться от применения силы, а также официально подтвердить, что не рассматривают друг друга как противники. Относительно отношений России и США: Москва предлагает Вашингтону не использовать другие страны для подготовки нападения друг на друга; не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ядерное оружие за границей и вернуть уже развернутое. Когда состоятся переговоры РФ и США Первый раунд переговоров по "гарантиям безопасности" между Россией и США ожидается в начале следующего года. Подготовку встречи в январе 2022 года подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен, и глава МИД РФ Сергей Лавров. Как заявил Лавров, в рамках переговоров планируется работа по трем трекам. В первом раунде намечена двусторонняя встреча российской и американской сторон. Также в январе планируется обсуждение проекта соглашения "гарантий безопасности" между Россией и странами НАТО. При этом США и ЕС назвали условием переговоров участие в них представителей Евросоюза. Ультиматум со стороны России В случае расширения инфраструктуры НАТО и появления военных сил Альянса в Украине время подлета российских ракет сократится до 7-10 минут , а гиперзвуковое оружие – до 5 минут. Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая в Минобороны РФ. Также президент РФ на своей ежегодной пресс-конференции назвал условие ненападения на Украину . По его словам, этот вопрос будет зависеть только от обеспечения безопасности России на данный момент и в перспективе на будущее, а не от переговоров. Путин заявил, что Запад должен предоставить гарантию безопасности России "немедленно и сейчас, а не требовать их от нас". Реакция США В ответ на "гарантии безопасности" от России в США заявили, что вместе с европейскими союзниками представят свой список беспокойств. Советник американского президента Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон не видит со стороны РФ шагов, которые бы уменьшили обеспокоенность по поводу ситуации у границ Украины. Также он отметил, что диалог между странами возможен только при деэскалации конфликта. США потребуют установить Рождественское прекращение огня на Донбассе и провести обмен пленными между РФ и Украиной. В Госдепартаменте США заявили о подготовке новых санкций против России. Речь идет о мерах, направленных на сдерживание РФ от вторжения в Украину. Это экономические меры, которые нанесут значительный ущерб российской экономике и финансовой системе. НАТО не готова к компромиссам Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Североатлантический союз никогда не пойдет на компромисс по безопасности своих союзников. Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН, а если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену". Столтенберг заявил о готовности к переговорам с учетом требований Кремля по гарантиям безопасности от НАТО. При этом он отрицает идею, что НАТО может не принять в свои ряды Украину. Также генсек Альянса посоветовал России использовать новогодние праздники для отвода войск от Украины. Позиция Украины В Украине считают требования Путина по поводу "гарантий безопасности" ультиматумом. Такое мнение озвучил председатель Комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко. Он выразил уверенность, что предстоящие переговоры США – РФ будут трехсторонними, поскольку Вашингтон будет представлять и Украину. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна участвовать в евроатлантических консультациях безопасности. В частности, во время предстоящего разговора США, Евросоюза или НАТО с Россией. Первой и главной темой переговоров должно быть завершение международного вооруженного конфликта в Европе, агрессии РФ против Украины. Ранее в МИД Украины отметили, что предложенные Россией "гарантии безопасности" напрямую затрагивают нашу страну. Только украинцы и члены НАТО имеют право решать вопросы развития своих отношений, включая вступление в Альянс. Также в ведомстве подчеркнули, что на данный момент главную угрозу безопасности в Европе создает вооруженная агрессия РФ . Только сворачивание эскалации и прекращение военного конфликта, разрешенного Россией, может стать лучшей гарантией безопасности на европейском континенте. Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить ответ от НАТО по поводу перспектив вступления в Альянс в 2022 году. Кроме того, Зеленский считает, что Украина вступит в НАТО, когда альянс поймет, что она может сделать его сильнее. Для этого необходимо стать мощным государством в области безопасности.