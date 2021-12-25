Российские военные провели в оккупированном Крыму "сбор" командного состава Черноморского флота. Во время которого демонстрировали "методику обороны" и захват участка побережья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ. Известно, что "сбор" проходил на полигоне "Опук" под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова. "Его основной целью явилось изучение офицерами современных форм и способов применения сил флота при решении задач по назначению", — говорится в сообщении. Указано, что в ходе "демонстрации практических действий" было проведено учебное сражение с высадкой морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А на необорудованное побережье, подавлением опорных пунктов противодесантной обороны условного противника и закреплением десантно-штурмовых подразделений. тактического десанта. Также были "продемонстрированы" основные тактические приемы при ведении боя за высадку десанта: огневое поражение корабельного берега и захват плацдарма морским десантом. В Минобороны России сообщили, что "сбор" длился пять дней. В нем участвовало около ста офицеров командного состава. Напомним, недавно в РФ заявили об отводе 10 тысяч военных в места постоянной дислокации после месяца "полевых занятий". Они проводились в нескольких регионах, в том числе граничащих с Украиной. Ранее стало известно, что Россия после оккупации Крымского полуострова увеличила количество кораблей Черноморского флота. В частности, количество судов увеличилось втрое.