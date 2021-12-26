Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая благодаря участию в "Танцах со звездами" похудела на 20 килограммов, снова заинтриговала поклонников своими отношениями с партнером по проекту Юрием Мешковым. Пара, которой уже давно приписывают роман, отправилась на прогулку по романтическим местам Киева. Атмосферными кадрами по фотосессии для журнала Jetsetter певица поделилась в своем Instagram. На снимках Александра и Юрий запечатлены в кино, во время прогулок по улице за ручку и под руку, а также во время посиделок в уютном кафе. А на фото из торгового центра они практически поцеловались. В интервью изданию на вопрос "Правду ли говорят о вашем пылком романе?" Зарицкая ответила, что в настоящее время считает этот вопрос несвоевременным. "Судя по опыту. Моя позиция: рассказывать о любимом человеке тогда, когда все будет серьезно", — добавила артистка. Она отметила, что ее вторая половинка непременно должна обладать такими качествами, как "амбициозность, чувство юмора и любовь к музыке". Среди своих любимых романтических мест в Киеве Саша назвала каток, добавив, что из-за страха на коньки она встанет только с тем, кому будет максимально уверена. "Также очень люблю ходить в кино, особенно на фильмы ужасов, и прятаться в объятиях второй половинки", – призналась певица.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков подогрели слухи о своем романе (фото: jetsetter.ua) Пользователи сети пришли в восторг от совместных фото пары и засыпали их теплыми отзывами и словами надежды, что они все же вместе. Какие вы классные вместе Тили-тыли тесто Ну такая красивая пара. Очень хотелось бы, что бы это был не пиар, а святая правда и детишек, как на небе звездочек. Я за ВАС очень рада, Сашенька, что танцы изменили вашу жизнь и подарили вам радость и счастье!!! Спасибо, фото шикарные, пара – глаз не оторвать Вы так хороши Какая же вы волшебная пара! На вас можно смотреть вечно! Счастье вам без меры, любви неземного, творческого воодушевления Красивая пара Вы такие милые "Пара" года, действительно замечательные Напомним, ранее Александра Зарицкая показала фигуру в купальнике после похудения на 20 кг.