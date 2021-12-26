За прошедшие сутки, 25 декабря, боевики 1 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбасс. В результате обстрелов наши бойцы не пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу штаба ООС. Отмечается, что 25 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Майского в Донецкой области враг вел огонь из противотанкового ракетного комплекса. По состоянию на сегодняшнее утро, 26 декабря, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины не пострадали в результате обстрелов. "Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", — отмечают в ООС. Также отмечается, что наши бойцы контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации. Напомним, 24 декабря боевики 5 раз открыли огонь на Донбассе. Они вели огонь из гранатометов и минометов и запускали беспилотники с минами.