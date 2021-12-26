В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, зафиксировано 2810 подтвержденных случаев COVID-19. Это значительно меньше, чем накануне (5276 положительных тестов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. По данным министерства, за сутки госпитализировали 1832 человек; летальных исходов – 138, выздоровели – 4 279 человек. За последние сутки в Украине проведено 38 069 тестов, в т.ч. методом ПЦР – 13 548 методом ИФА – 2 616 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 21 905. За все время пандемии в Украине: заболело – 3 645 124 человек; поправилось — 3 428 212 человек; летальных исходов – 94 838; проведено ПЦР-тестирование — 16 669 943. Напомним, Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в Украине не останется ни одной "красной" зоны. По его словам, в последние недели в Украине фиксируется уменьшение случаев заражения коронавирусом. В то же время, ситуация с заболеванием стабилизируется в Волынской и Запорожской областях.