В ближайшую неделю не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн., а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. "Незначительное и разнонаправленное движение курса по итогам недели говорит о том, что Доллар по отношению к гривне нашел свое временное равновесие вблизи текущих значений. В последнюю неделю года от него не стоит ждать сильных движений (в отсутствие геополитического форс-мажора)", — сказал он. Как отметил аналитик, за прошлую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно. Так, с пятницы по пятницу устанавливаемый НБУ официальный курс доллара США вырос с 27,19 до 27,27 грн (+0,3%). Спрос/Предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,26/27,28 до 27,25/27,27 грн (-0,04%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,10/27,30 до 27,11/27,31 грн (+0,04%/+0,01%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7%. Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны по отношению к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году – 27,32 грн/доллар.