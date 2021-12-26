В Украине за огромные деньги продают редкую детскую машинку, которую ограниченным тиражом выпускали в Киеве в конце 1980-х. Уникальный лот появился на сайте, торгующем разного рода антиквариатом. Продавец уверяет, что игрушка очень редкая и просит за нее 35 тысяч гривен. Когда-то она стоила 4,50 рублей. Речь идет о гусеничном экскаваторе, который выпускал Киевский экскаваторный завод "Красный экскаватор", впоследствии ставший ЗАО "АТЕК". Эта машинка – копия настоящего гусеничного экскаватора, выполненная в масштабе 1:43. Сделана она из пластмассы, а особенностью есть подвижные элементы, способные возвращаться на 360 градусов.

Фото: Гусеничный экскаватор за 35 тысяч (violity.com) Первые модели были изготовлены в красном цвете, затем стали выпускать и желтые экскаваторы. На днище машинки можно увидеть надпись "АТЭК" и "ЕО-4321".

Фото: такой экскаватор выпускали в Киеве (violity.com) Ранее мы писали, что в Украине детскую педальную машинку, выпущенную во Львове, продают за рекордную сумму – 200 тысяч гривен.