Ряд западных и украинских дипломатов осудили преследование пятого президента Петра Порошенко. Главный месседж, который они посылают властям в Киеве – это возвращение ко временам Януковича. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью американского дипломата, бывшего спецпредставителя США по делам Украины Курта Волкера "Обратный отсчет начался. Как остановить новое вторжение России в Украину". "Путин видит, что Украина разделена. Несмотря на то, что российские силы подошли вплотную к границам, президент Владимир Зеленский борется с двумя мощнейшими прозападными силами в Украине – бывшим президентом Петром Порошенко и самым богатым украинским бизнесменом – в то время как другие, более одиозные оли остаются в тени", – пишет дипломат. Волкер отмечает: борьба Зеленского с прозападным лидером Порошенко выгодна Путину. "Пора для всех прозападных сил в Украине забыть о своих разногласиях и вместе работать над защитой страны", — убежден Волкер. Бывший посол США в Украине директор Евразийского центра при Атлантическом совете Джон Гербст, комментируя дело против Порошенко, призвал Зеленского не использовать в политической борьбе средства Януковича. "Я удивился этой информации. Я считал и считаю, что Зеленский – мастер маркетинговой политики в общении с обществом. Я, конечно, не владею деталями обвинений против Порошенко, но этот шаг напоминает мне о политике Януковича", – говорит Джон Гербст. Обвинения против Порошенко – позорный трагифрас. Об этом пишет украинский писатель и дипломат Юрий Щербак. "Позорным трагифарсом считаю предъявленные Зеленским обвинения против пятого президента Украины Петра Порошенко. Человек, благодаря воле и энергии которого была остановлена агрессия России, обвиняется в государственной измене! Только сценаристы шутов могли удостоиться такого. Вместо того, чтобы консолидировать Украину в минуты смертельной опасности — российской агрессии — они сеют раздор и хаос. Вечный позор капитулянтам", — пишет Щербак. Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Украины Арсений Яценюк убежден: попытка ареста Порошенко будет иметь для Зеленского непоправимые последствия. "Можно спросить у Януковича. Судьям, которые будут рассматривать эту меру пресечения, хорошо известна судьба лица с фамилией Киреев. Еще есть возможность остановиться. Вместо раздора и политических преследований призываю власть провести открытый разговор с оппозицией и гражданским обществом о том, как объединить и защитить государство перед угрозой наступления России", – пишет Яценюк. Бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый убежден – после того, как Порошенко вместе с армией, добровольцами и всем украинским народом уволил две трети оккупированного Донбасса, он стал для Путина врагом №1. "Подозрение Порошенко — это требование Путина, чтобы он согласился с Зеленским говорить. Для Путина Порошенко — враг №1, — отмечает он. — И сейчас условие встречи Зеленского с Путиным — Порошенко если не за решеткой, то под таким давлением, чтобы его политически уничтожать". Напомним, 20 декабря Порошенко был объявлен подозрение в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". Речь идет об организации якобы контрабандной схемы поставок угля в 2014-2015 годах. Его вызвали повесткой в Госбюро расследований, но он не явился, поскольку уехал за границу и обещает вернуться в январе. Защита Порошенко ожидает официальную информацию от Офиса генпрокурора по поводу разрешения его задержания.