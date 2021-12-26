В Украине планируется ввести переходную норму для женщин, которых поставят на военный учет. На первом этапе принудительного военного собрания не будет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Facebook. "Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся собрания (обучения) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию", — отметил генерал-лейтенант. Он сообщил, что планируется ввести такой порядок постановки на военный учет, "который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимально процедур". "В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших сограждан, чьи специальности в перечне для военного учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным", — добавил Залужный. Напомним, Министерство обороны Украины утвердило список профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Новые нормы по военному учету относятся также к беременным и женщинам с малолетними детьми. Работа по реализации приказа Минобороны будет проводиться до конца 2022 года.