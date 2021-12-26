Германия и Соединенные Штаты по-разному оценивают риски вторжения России в Украину. Да, в Берлине превалирует сомнение, что РФ вообще не собирается нападать на Украину Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Два правительственных источника издания на условиях анонимности сообщили, что Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия действительно хочет напасть на Украину и стремится к деэскалации напряженности. При этом критики обвиняют Германию в дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным из-за ее потребностей в российском газе, нападая на строительство газопровода "Северный поток-2" между странами в обход Украины. Берлин утверждает, что "Северный поток-2" не является политическим проектом и будет одним из нескольких трубопроводов, транспортирующих российский газ в Европу. "Целью германской стороны остается достижение скорейшего восстановления нормандского формата", — сказал источник в правительстве Германии, имея в виду многосторонние переговоры между Украиной, Россией, Францией и Германией. Напомним, США пригрозили России на фоне угрозы вторжения в Украину. Кроме того, по данным опроса КМИС, в декабре 2021 49,2% респондентов считают реальной угрозу вторжения России на территорию Украины. Считается, что вторжение не будет 41,4% опрошенных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения "мощных" санкций против РФ, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе.