Гороскоп на 2022 год для знака Свинья по восточной (китайской) системе предсказаний расскажет, что важное может поменяться в вашей жизни в эпоху Черного Водяного Тигра. Об этом пишет Afisha.bigmir. К знаку Свинья могут отнести себя люди, рожденные в 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 годах. Общая характеристика года для знака Эксперты говорят, что в 2022 году вас могут догнать неожиданные перемены, не всегда самые приятные. Дело в отличиях вашего знака со знаком Тигр. Вас ждут рабочие победы, но важно контролировать свое окружение. Ведь вам могут встретиться люди, которые захотят воспользоваться вашими достижениями и получить от вас пользу. Гороскоп 2022 для женщин, рожденных в год Свиньи Привыкшие к размеренности представительницы знака ощутят потребность в неожиданных решениях. Это может привести как к повышению в должности, так и к смене места работы. В материальном плане девушки обретут уверенность и смогут не только не трогать запасы, но и накопить "финансовую подушку". А вот сфера личных отношений будет не самой удачной. Одинокие представительницы знака будут сомневаться в правильности выбора партнера. Замужем же могут почувствовать усталость от "бытовухи", что приведет к семейным конфликтам. Гороскоп для Свиней-мужчин на 2022 год У свиней-мужчин в году Тигра будет масса возможностей для саморазвития и реализации. В работе вам поможет интеллектуальный фундамент. При этом вам ни в коем случае нельзя показывать свои слабые стороны, а сильные – наоборот – нужно выставлять напоказ. Тогда профессиональный рост неизбежен. В середине года возможны подработки, поэтому в деньгах вы уж точно не нуждаетесь. Что касается любовной сферы, то одиноким Свиньям-мужчинам предстоит определиться в своих любовных романах и выбрать ту же единственную. А вот семейных представителей знака может ждать пополнение. Гороскоп Свиньи на 2022 год на здоровье Для представителей знака очень важно не отдаваться работе на 100%, поскольку это чревато нервными срывами. Кроме того, не исключена возможность получить проблемы со стороны пищеварительного тракта. Весной вы можете почувствовать проблемы из-за нехватки витаминов, что негативно отразится на вашем здоровье. Чтобы весну пережить без проблем со здоровьем, стоит побольше есть овощи и фрукты, белковую пищу и заниматься спортом. Ранее также мы писали, что ждет людей, рожденных под знаком Бык, Крыса, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух и Собака в 2022 году.