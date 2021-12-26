В 2022 году объем мировой экономики впервые превысит 100 триллионов долларов. Китаю нужно больше времени, чтобы обогнать Соединенные Штаты в качестве экономики №1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Британская консалтинговая компания Cebr прогнозировала, что Китай станет ведущей экономикой мира в долларовом выражении в 2030 году на два года позже, чем прогнозировалось в прошлогоднем отчете мировой экономической Лиги. По данным Cebr, Индия, похоже, в следующем году обгонит Францию, а в 2023 году – Великобританию, чтобы получить место шестой по величине экономики в мире. "Важным вопросом на 2020-е годы является то, как мировая экономика справится с инфляцией, которая сейчас достигла 6,8% в США", — сказал замглавы Cebr Дуглас Маквильямс. Отчет показал, что Германия на пути к обогнанию Японии по объему экономического производства в 2033 году. Россия может войти в десятку самых больших экономик к 2036 году, а Индонезия планирует занять девятое место в 2034 году. Напомним, американский инвестиционный банк JP Morgan прогнозирует, что 2022 год ознаменует конец пандемии коронавируса. В следующем году также ожидается полное восстановление мировой экономики.