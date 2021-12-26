Украинских женщин по-прежнему брали на военный учет – например, тех, кто получал медицинские специальности. Но поскольку эти правила учета не изменялись, в отличие от образовательных правил, то даже и это с определенного момента "забуксовало", когда часть специальностей не охватывалась правилами военных. Об этом рассказал военный комиссар Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковник Валерий Куценко. При этом он добавил, что любой учет ресурсов государства важен для понимания потенциала, то есть, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае привлекаться к обороне государства. "Учет не становится чем-то новым, а остается исключительно учетом. Это не призыв или мобилизация. Сейчас в СМИ очень много манипуляций и извращений — будто "новые правила" означают, что женщин заберут в армию. Конечно, мы всегда рады и женщинам, и мужчинам , желающих присоединиться к рядам Вооруженных сил по контракту", — заявил Куценко. Он отметил, что в данном случае речь идет только об учете, а не о призыве или любой другой обязательной форме привлечения женщин в армию. Напомним, Минобороны Украины утвердило список профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Речь идет о медиках, финансистах, бухгалтерах, менеджерах и представительницах других профессий. Детальнее в материале РБК-Украина "Военный учет женщин в Украине: кого это касается и что известно о процедуре".