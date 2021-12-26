Морская соль в качестве приправы для блюд в последнее время стала очень популярной. Диетологи и врачи рекомендуют такой солью заменить обычную кухонную и считают ее более полезной для организма. Почему морская соль считается полезнее и что будет с организмом, если ею полностью заменить поваренную соль, рассказали в издании Telegraf. Морская соль богата йодом и делает ее для организма человека очень важной. Однако состав морской соли, которую предлагают нам в супермаркетах, не сильно отличается от обычной поваренной. Как добывают соль Обе соли извлекаются из воды. Обычная – из залежей каменной соли, образовавшихся многие сотни лет назад после высохших водоемов. Морскую – в прибрежных районах с солнечным климатом и активным испарением вод. Оба вида соли проходят целый цикл обработки. Воду закачивают в шахты, затем растворяют соль, выкачивают солевой раствор, дают отстояться и выпаривают с помощью вакуума чистый солевой раствор. При испарении морская соль сохраняет менее 10% минеральных веществ. Морская соль более разнообразна, поскольку ее добывают в разных частях света. Серую и розовую – в Корее и Франции, черную – в Индии, красную – на Гавайских островах. Цвет определяется местными разновидностями глины и морских водорослей. Особые оттенки могут объясняться вкраплением черной лавы или обожженной глины. Добыча редких и уникальных сортов морской соли – дорогое удовольствие. Поэтому в магазинах такую соль можно встретить очень редко. А те, которые продают под красивыми этикетками в супермаркетах – обычная разновидность белой морской соли. Какие минералы есть в соли На 78% таковая соль состоит из их хлорида натрия. Из него же состоит и обычная поваренная соль. Остальные 22% — это соединения магния и кальция, которые могут придать пикантной горчинке. В небольшом количестве в морской соли может быть представлено около 75 различных химических элементов. Но их количество настолько мало, что для заполнения железа из одной виноградины равняется 2 столовым ложкам морской соли. Кроме того, в соли для продажи имеются добавки: силикат кальция для гранул, карбонат магния, карбонат кальция, фосфаты кальция. Эти химические вещества практически безвредны, они без вкуса и запаха и служат для того, чтобы соль не слипалась. Какая соль лучше На самом деле особой разницы нет. Морская соль обладает такими же свойствами, как и обычная кухонная. Если вы привыкли покупать мелкую соль – вы разницу не заметите. Соль в больших кристаллах будет казаться более соленой – но только из-за своей формы. Растворяемая морская соль в продуктах почти точно также, как и обычная поваренная. Это зависит исключительно от формы кристалликов и качества самой соли. В одной ложке морской соли хлорида натрия может быть поменьше, чем в ложке поваренной соли. Но это связано только с тем, что гранулы морской соли примыкают друг к другу не так плотно, как в обычной. Поэтому, использование при приготовлении блюд обычной поваренной или морской соли сильно не отличается. Состав у них почти одинаковый, а польза для организма приносит та, в которой больше йода. Более полезна может быть морская соль, добытая в экзотических местах. Но такая соль не попадает на прилавки супермаркетов и продается по очень высоким ценам. Напомним, ранее мы писали о том, что названы рецепты лучших согревающих супов при простуде. А также рассказывали о том, что медики опровергли самые популярные мифы о йодированной соли.