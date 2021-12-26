Один из двух крупнейших почтовых операторов Украины, компания "Новая почта", не будет работать два 1 и 7 января. Отделения закроют на Новый год и Рождество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты". По данным пресс-службы, отделения и адресная доставка компании будут работать по следующему графику: 27 декабря – по обычному расписанию 31 декабря – по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения) 1 и 7 января – отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в эти дни, однако предварительно загруженные посылки можно получить. 3 января – по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения) Напомним, Новый год (1 января) этого года выпадает на субботу. Выходной день переносится в понедельник, 3 января. Таким образом, выходными будут три дня подряд. Рождество Христово (7 января) выпадает на пятницу, благодаря чему также будут три выходных — с 7 по 9 января.