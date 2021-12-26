Нередко бывает так, что мы возобновляем отношения с бывшим партнером даже спустя годы после расставания. Но прежде чем решиться на такой шаг, следует честно ответить на ряд вопросов. Об этом рассказала психолог, консультант по отношениям Альмера Ахзафани, пишет Quora. Почему не вышло с первого раза? Вам нужно оглянуться назад на то, что ваши отношения не сложились с первого раза. Если вы думаете о том, чтобы снова сойтись с этим человеком, возможно, вам обоим придется поработать над этими проблемами. Спросите себя, в чем заключалась проблема, и можно ли что-нибудь изменить и улучшить. По всей вероятности, проблема возникнет во второй раз, поэтому, если вы не уверены, сможете ли вы решить проблему, безусловно стоит подумать об этом внимательно. Повзрослел ли я после разрыва отношений? Независимо от того, чувствуете ли вы, что разрыв произошел по вашей вине, по вине партнера или по взаимному решению, очень важно задаться вопросом, выросли ли вы после разрыва. Хорошая идея – дать себе время после разрыва отношений, чтобы поработать над собой, стать лучше и расти. Если вы чувствуете, что не изменились, не выросли и не улучшились в чем-нибудь, возможно подумайте о том, чтобы уделить себе немного времени. У того, чтобы оставаться одиноким и сконцентрироваться на себе, есть много преимуществ. Повзрослел ли партнер после разрыва отношений? Вам также следует задать этот вопрос, если вы думаете о воссоединении с бывшим партнером. Если вы выросли и стали лучше как личность, вы, вероятно, надеетесь, что и ваш "экс" сделал то же самое. Чтобы вы оба могли расти и совершенствоваться, вам понадобится время, чтобы поразмышлять над своими недостатками, что действительно может помочь вашим новым отношениям. Почему мы снова хотим быть вместе? Если у вас успешные, здоровые отношения, скорее всего, вы будете отдавать себе отчет, что влюблены, а отношения вам нужны для поддержания, преданности и так далее. Если же вы ответите, что чувствуете, что никто не будет любить вас или ваши друзья и семья думают, что вам следует восстановить отношения, это плохой знак. Прежде чем принять решение, хорошенько подумайте над этим вопросом. Вы поняли, что делает вас счастливым? Очень важно знать, что делает вас счастливым. Иногда на это уйдет время. Если вы и ваш бывший партнер не смогли выяснить, что делает вас обоих счастливыми, проблемы могут возникнуть снова, когда вы возобновите отношения. Раньше мы писали, какие вопросы нужно задать разведенному мужчине, прежде чем начать с ним отношения.