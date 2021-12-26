Как освежить и выровнять тон лица, если не умеешь правильно наносить макияж? Прекрасный вариант – СС/ВВ кремы. Как отмечает косметолог Ольга Петрунина в Instagram, они тонируют и выравнивают кожу, создают легкую вуаль – идеальный вариант для неплотного вечернего макияжа и легкого дневного. Множество мифов ходит вокруг бедных ВВ/СС кремов. Кто-то считает, что ВР кремами пользоваться нужно, что это обязательный ежедневный уход. Кто-то пугает страшными слогами.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Если вам необходимо выровнять рельеф кожи и нанести легкий тон, ВР и СС – это лучший вариант. Особенно, если вы не можете найти свой тональный крем. В чем различия между ОВ и СС ? В основном отличия касаются текстуры и наполнения. СС крем при нанесении подстраивается под цвет лица. В тюбике крем белый или светлый, тон он приобретает при соприкосновении с кожей. ВВ крем – это легкий крем с конкретным оттенком.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Есть ВВ и СС кремы, состав которых может ухудшить состояние кожи, поэтому их выбор лучше доверить специалисту. Несмотря на то, что в составе ВВ/СС кремов есть ухаживающие компоненты, эти кремы не для ухода, а для красоты. По результативности они не заменят обычный уходной крем. Поэтому если Вы пользуетесь ВВ/СС кремом регулярно, то обязательно подключите к уходу сыворотку и наносите ее за 2-3 минуты. Как правильно вписать тональный крем в свой уход? Схема следующая: умылись, протерли лицо лосьоном, нанесли сыворотку, через 2-3 минуты нанесли тональный/ВВ/СС крем.

Иллюстративное фото (www.pexels.com) Если вы все-таки используете дневной крем, то наносите ВВ/СС поверх дневного через 30-40 мин, чтобы дневной крем успел впитаться. Смыть ВВ/СС крем можно вашей умывалкой. Если умывалка не справляется, то подключайте спец средство: мицеллярную воду/двухфазное средство. После их применения лицо необходимо умыть умывалкой, чтобы смыть их остатки. Напомним, что ранее трихолог Лариса Пономаренко научила правильно делать популярную домашнюю маску для волос.