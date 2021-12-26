Исследователи из Китая заявили, что им удалось впервые в мире создать машину, обвиняющую людей в преступлениях с помощью искусственного интеллекта. ШИ-прокурор может предъявлять обвинения с точностью более 97% на основе словесного описания дела. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Korean Times. По словам профессора Ши Юна, директора лаборатории обширных данных и управления знаниями Китайской академии наук, ведущего научного сотрудника проекта, технология может снизить ежедневную нагрузку прокуроров, позволив им сосредоточиться на самых сложных задачах. "Система может в какой-то мере заменить прокуроров в процессе принятия решений", — заявил он. Применение технологии ИИ в правоохранительных органах расширяется по всему миру. Прокуроры Китая были первыми, кто начал использовать ИИ в 2016 году. Многие из них сейчас используют инструмент ШI, известный как System 206. Этот инструмент может оценивать силу доказательств, условия для ареста и степень общественной опасности подозреваемого. Машина будет принимать решение на основе определения и извлечения из материалов дела все, что не имеет отношения к преступлению, не удаляя при этом полезную информацию. Машина превратит сложный, постоянно меняющийся человеческий язык в стандартный математический или геометрический формат, понятный компьютеру. ШИ-прокурор может работать на настольном компьютере. Для каждого подозреваемого он будет выдвигать обвинения на основе 1 тысячи "признаков", полученных из текста описания дела, созданного человеком, большинство из которых слишком малы или абстрактны, чтобы иметь смысл для человека. Затем System 206 оценивает подтверждения. Машина была "обучена" на более чем 17 тысячах дел за период с 2015 по 2020 год. Сейчас она может идентифицировать и предъявлять обвинения по восьми наиболее распространенным преступлениям в Шанхае.