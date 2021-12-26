Доктор Комаровский ответил на волнующий многих вопрос о вакцинации: можно ли беременеть после того, как сделали прививку. Заслуженный врач Украины окончательно расставил точки над "i", заявив, стоит ли этого опасаться. Об этом врач рассказал на своем канале в YouTube. По словам педиатра, подобные вопросы вызывают у него шок. Ведь зрительница задалась ими, услышав рекомендации своего врача, после того как привилась препаратом Moderna. "Меня ваши вопросы ужасно огорчили… Прежде всего, потому что информацию вы получили не от соседки по лавочке, не от коллеги в учительской… Вы получили информацию от врача, то есть человека с дипломом о высшем медицинском образовании…" – заявил Комаровский. Медик утверждает, что мнение его "коллеги" прямо противоположно мнению современной медицинской науки. На сегодняшний день в мире введено более 4 млрд доз вакцин от коронавируса. И никакой информации о влиянии на репродуктивную функцию нет, как нет и данных, что может повредить плод. "Однако ваш врач позволяет себе на ровном месте запугивать женщину и давать информацию, совершенно противоположную истине и здравому смыслу", — добавил доктор. Он посоветовал, во-первых, поменять акушера-гинеколога, во-вторых, напомнил, что вакцинация беременных не оказывает никакого влияния на плод и не нарушает репродуктивную функцию. Ранее Комаровский рассказал о популярном напитке, который мы даем детям и любим употреблять сами, назвав это "печальной традицией". Также педиатр назвал единственный витамин, который следует принимать дополнительно.