Если НАТО продолжит расширение на восток, то в Москве готовы к самым разным вариантам действий. Президент РФ Владимир Путин будет опираться на мнение военных. Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на заявление Путина в эфире телеканала "Россия 1". "Это зависит от тех предложений, которые сделают наши военные эксперты", сказал он. Путин заявил, что предложения Москва для США и Североатлантического альянса были сделаны "для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата", закрепленного, юридически в рамках "предложенных нам документов". "Мы будем стремиться именно к этому", – добавил Путин. Напомним, по данным опроса КМИС, в декабре 2021 года 39,2% респондентов считают, что принятие требования Владимира Путина не принимать Украину в НАТО ослабит безопасность Украины. По мнению украинцев, это только разожжет агрессивность Путина по отношению к Украине. Считается, что принятие такого требования усилит безопасность Украины, потому что ослабит агрессивность Путина по отношению к Украине, 29,7% опрошенных. Еще 31,1% респондентов не определились со своим мнением.