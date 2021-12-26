Россия диктует ситуацию с безопасностью в Азовском море. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Дмитрия Кулебы изданию The Washington Post. По словам Кулебы, с точки зрения безопасности на Азовском море доминирует Россия. "В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует ее в качестве театра военных действий", — сказал Кулеба. Он также отметил, что Россия может это использовать в случае вторжения в Украину. "А в случае войны они будут активно использовать это для давления на наши южные города на Азовском побережье", — сказал Кулеба. Напомним, что в посольстве США прокомментировали инцидент с украинским кораблем ВМС, который двигался в сторону Керченского пролива. Там назвали обвинение России в акте агрессии.