Гороскоп на последнюю неделю 2021 г. говорит о том, что всех представителей зодиакального созвездия ждет сложный и напряженный период. Придется разрываться между работой и домашними делами, а предпраздничные заботы отнимут последние силы и энергию. Настроение будет у многих на высоте. Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю с 27 декабря по 2 января. Об этом сообщает Lunday. Овен Последняя неделя принесет раздражение, сильную обидчивость и агрессивность. Не срывайте свою злобу на ближайших. Отправляйтесь в спортзал, скиньте напряжение на тренажерах или беговой дорожке. В четверг и пятницу настроение пойдет вверх, и к вам прилетит неожиданное предложение отдохнуть в середине зимы. И вам это покажется привлекательным. В воскресенье ожидается упадок сил, депрессия и уныние. Телец Предпраздничная шумиха будет Тельцов утомлять, и он будет пытаться обеспечить себе уединение. В середине недели возможно недоразумение с начальством или коллегами. С близкими взаимопонимания на этой неделе тоже ожидать не стоит – вы сейчас находитесь на разных волнах. Ослабьте контроль и отпустите ситуацию, разрешите другим людям поступать так, как они хотят. В воскресенье ожидается примирение со всеми друзьями и родными. Хорошее настроение обеспечено. Близнецы Первая половина недели будет относительно спокойной, потому весь потенциал можно направить на подготовку к праздникам. Близнецы будут проявлять инициативу и это может не понравится другим членам семьи. Если не хотите праздновать в ссоре с другими – дайте всем поучаствовать в предпраздничной суете. В канун праздника и на следующий день могут быть проблемы со здоровьем, будьте осторожны. Рак Последние дни года подарят бодрое настроение и оптимизм. Во вторник и среду могут возникнуть проблемы в профессиональной деятельности. Вторая половина недели пройдет в приятных хлопотах, возможны финансовые поступления. На выходных отправляйтесь отдыхать на природу – такое времяпрепровождение вам точно понравится. Лев Очаровательные и харизматические Львы с головой пойдут в рабочие вопросы, а всю подготовку к праздникам сбросят на близких. В начале недели ожидается полезное знакомство, а в середине – проблемы с деньгами. На Новый год ситуация снова изменится и настроение будет прекрасно. Выходные будут очень веселыми, поскольку станут продолжением новогодней ночи. Дева Последние дни года будут непростыми из-за плохого самочувствия и понижения тонуса. Откажитесь от приглашения в шумную компанию и встречайте Новый год в очень тесном семейном кругу. В среду или четверг ожидайте неожиданного приятного сюрприза от коллег. Весы Первая половина недели принесет большие денежные расходы. Но и поступления тоже будут внушительны. Откажитесь от традиционного застолья и замените его фуршетом с развлекательной программой. Пятница принесет массу сюрпризов, в воскресенье возможно ухудшение самочувствия. Скорпион Постарайтесь заранее приготовить подарки для самых дорогих людей. Самые удачные дни для покупок – понедельник и вторник. В середине недели вы узнаете, что все планы по праздникам нарушены. Но вас это совершенно не огорчит. В конце недели постарайтесь полноценно отдохнуть – вам нужно нормально выспаться. Стрелец Последняя неделя года станет безоблачной и ровной во всех сферах жизни, от любви до финансов. В профессиональной сфере проблем не ожидается. Новый год вы встретите отлично, но для этого вам нужно обновить гардероб и сходить в парикмахерскую. Именно праздник вы проведете в отличной компании, а на выходных прилетите сюрприз издалека. Козорог Ждите приглашения на вечеринку в малознакомой компании. Сразу не соглашайтесь, попробуйте получить больше информации. Первая половина недели пройдет в меланхолии. Чтобы рассеяться, отправляйтесь по магазинам. Но не тратьте все заработанное на продукты. В праздничную ночь не переедайте, иначе вам грозит на выходное ухудшение самочувствия. Водолей Хорошие события будут чередоваться с неприятностями с огромной быстротой. Ваш острый язык и командирские замашки сыграют в этом не последнюю роль. Середина недели станет особенно непредсказуемой. Если вы не проявите мягкость и обходительность с близкими, рискуете войти в Новый год с грандиозным скандалом. Астрологи рекомендуют отмечать Новый год в большой веселой компании. Рыбы Воздействие Луны принесет Вам странное настроение. Вы будете чувствовать себя неуверенно и одиноко. Особенно вас будет раздражать предпраздничная суета. В середине недели возможно выгодное деловое предложение или контракт. Праздник следует провести дома, в кругу ближайших друзей и родных людей. Напомним, ранее мы писали о том, для кого 2022 год может стать черной полосой. А также рассказывали о том, что по гороскопу Таро Тигр подарит каждому знаку Зодиака в 2022 году.