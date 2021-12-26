В понедельник 27 декабря в западных и южных регионах ожидаются осадки в виде снега. При этом ночью температура воздуха опустится до -14 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине В субботу ночью в южных областях ожидается снег с дождем, при этом на остальной территории Украины будет без осадков. Однако днем на западе и юге прогнозируется снег, в других регионах без осадков. Синоптики прогнозируется сильный ветер до 3-8 м/с. На западе температура воздуха ночью опустится до -4 -13 градусов, а днем ожидается -5+1 градусов. На севере температура воздуха будет колебаться от -8 до -11 градусов, а днем от -3 до -5. В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -12-14 градусов, а днем температура воздуха составит от -6 до -8 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -1 до -5, а днем -3+3. В центре страны температура воздуха опустится до -9 -11 градусов, а днем будет колебаться от -3 до -5. Погода в Киеве Ночью и днем в столице без осадков. Также ожидается сильный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Киеве ночью опустится до -10-12 градусов, а днем составит от -4 до -6.