В Киеве автомобилисты традиционно создали из своих авто новогоднюю елку. В данном мероприятии использовали более 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал "Типовой Киев", также опубликовавший соответствующее видео. "Во время перформанса полностью погруженные в новогоднюю атмосферу автолюбители загадывали желания и пели новогодние песни", — говорится в сообщении. На видео видно, как владельцы авто разместили свои машины таким образом, чтобы они все вместе напоминали елку. При этом они включили фары и аварийный сигнал. Напомним, новогодняя елка в доме должна быть украшена по всем правилам энергетических потоков для привлечения внимания символу года – Тигра. Также значение имеет и месторасположение елки, и цвет игрушек, которыми вы ее украшаете. В идеале праздничное дерево должно находиться в центре комнаты – это место скопления энергии и так она будет иметь самое сильное влияние. Мы также писали о том, что нельзя дарить на новый 2022 год. Подарки должны не только подходить члену семьи, но и соответствовать символу года – Тигре. Тигр не чтит все, что может спровоцировать получение травм и ран. Потому не нужно дарить штопоры, наборы ножей, маникюрные наборы и другие подобные подарки.