По состоянию на утро 26 декабря в "красной" зоне карантина находятся две области – Волынская и Запорожская. Однако показатели у них снижаются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава. "Желтая" зона Сейчас большинство областей Украины охватывает именно эту зону. В нее входит Киев, а также следующие области: Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черновицкая, Донецкая, Винницкая, Хмельницкая, Закарпатская, Одесская, Киевская, Житомирская, Сумская, Николаевская, Черниговская, Черкасская. "Оранжевая" зона Регионы, входящие в "оранжевый" уровень эпидемической опасности, по состоянию на 26 декабря, отсутствуют. "Красная" зона В этой зоне сейчас находятся только две области. Однако у них снижаются эпидемические показатели. Сейчас эта зона карантина выглядит следующим образом: Волынская область, Запорожская область. Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в Украине не останется ни одной "красной" зоны. По его словам, в последние недели в Украине фиксируется уменьшение случаев заражения коронавирусом. В то же время, ситуация с заболеванием стабилизируется в Волынской и Запорожской областях.