В Украине за минувшие сутки, 25 декабря, прививались от коронавируса 28 258 человек. Первую дозу получили 9190 человек, вторую дозу — 18716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу — 248 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава. С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 583 761 человек, из них получили первую дозу – 14 583 759 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 393 62. Всего в Украине получили дополнительную дозу вакцины 2022 человека, а ревакцинальную (бустерную) дозу — 615. Всего проведено 27 980 023 прививок. Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что между бустерной и дополнительной дозами есть существенная разница. Первую применяют для усиления эффекта препарата, вторую используют для поддержания надлежащей защиты людей с тяжелыми болезнями. По словам министра, сегодня в Украине во избежание тяжелого течения заболевания разрешена как ревакцинация, так и дополнительная прививка. Оптимально ввести ревакцинальную дозу в период от 181 до 270 дня от получения последней дозы. В то время как дополнительную дозу вакцины можно получить через 28 дней после основного курса прививок, пояснил Ляшко.