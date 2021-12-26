Для того, чтобы обратиться в военкомат и стать на военный учет у женщин есть круглый год. Ведь процесс исполнения закона и постановки на военный учет будет продолжаться в течение 2022 года. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на объяснения на этот счет руководителя управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача. "Обращаю внимание, что это касается не всех женщин, а только тех, чьи специальность и/или профессия, родственные соответствующей военно-учетной специальности. Сейчас прорабатываются процедуры с целью сделать процесс максимально удобным для людей. Никакого принуждения и тем более штрафов в течение года ни для кого не будет. Просим журналистов подчеркивать это", — говорит он. Горбач добавил, чтобы сделать максимально удобным весь процесс, будет налажена коммуникация с Минцифрой и другими структурами. "Насколько это возможно сделать в онлайн формате (например, через "Действие"), настолько это нужно сделать в онлайн-формате. В Украине идет масштабная антибюрократическая реформа – мы переводим максимум государственных услуг в онлайн, и конечно – коммуникация с государством о военном учете также может, по крайней мере, во многом, проводиться онлайн. Будем делать все для того, чтобы нашим людям не пришлось заниматься переноской бумажек с места на место", — подчеркивает он. Горбач также напомнил: чтобы поставить человека на военный учет, нужно пройти медицинскую комиссию. "Возможно, нужно осовременить и этот момент, принимая соответствующую информацию от семейных врачей, от тех учреждений, где человек уже получает медицинские услуги, чтобы не дублировать процесс в военкоматах", – резюмирует руководитель управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ. Напомним, Министерство обороны Украины утвердило список профессий, представительницы которых должны стать на обязательный учет военнообязанных. Позже стало известно, что список профессий будет сокращен.