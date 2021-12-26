Сообщение о пожаре на главном железнодорожном вокзале Львова поступило около 4 часов утра 26 декабря. Пожар возник в пассажирском вагоне поезда сообщением "Киев-Ужгород". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области в Facebook. Как отмечается в сообщении, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон был отцеплен от поезда, из окон выбивался дым. Проводник уже вывел находившегося в вагоне пассажира. Пожарные включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания. В 05:00 пожар локализован и в 05:03 ликвидирован в составе двух звеньев газодымозащитной службы. В результате пожара огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади 4 кв. К ликвидации пожара привлекалось 22 человека личного состава и три единицы спецтехники. В результате возгорания никто не пострадал. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы, отметили в ГСЧС. Напомним, по данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года из-за пожаров в Украине погибли 949 украинцев.