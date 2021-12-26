Штамм коронавируса Омикрон очень заразен из-за чего распространяется быстро, при этом тяжесть течения у него меньше. Но пациенты из группы риска также остаются под ударом. Что известно о симптомах Омикрона, и какой признак говорит, что болезнь протекает тяжело – читайте ниже в нашем материале. "Штамм имеет меньшую тяжесть течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости", — говорит инфекционист Ольга Голубовская. По данным издания Express, в недавних исследованиях было высказано предположение, что один симптом тяжелого заболевания может длиться до двух недель. Речь идет о одышке , которая чаще встречается у невакцинированных пациентов. "Одышка, продолжающаяся до 13 дней, связана с более тяжелыми случаями заражения этим вариантом", — говорится в сообщении. Что известно об общих симптомах Омикрона? Отдельные исследования предполагают, что более ранние признаки заболевания могут включать: головные боли, боли в мышцах, усталость, чихание, ночную потливость. Также пациенты могут жаловаться на заложенность носа, сухой кашель и боли в мышцах в нижней части спины. А вот потеря запаха и вкуса , наблюдавшаяся у 41 процента людей, инфицированных исходным штаммом COVID-19, при Омикроне встречается значительно реже. Врачи говорят, что при инфицировании Омикроном симптомы проявляются быстрее, чем при других штаммах – всего через три дня. Ранее Ольга Голубовская сделала заявление о штамме Омикрон, рассказав, что в Украине теряют больных, которых можно спасти.