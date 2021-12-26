Отношения – дело не простое, а порой очень сложное. Никто не спорит, что над ними нужно работать, строить… Но иногда бывает так – что бы вы ни делали, ничего не получается. Задумайтесь, может быть, вы просто не подходите друг другу. О критериях совместимости с партнером, пишет WMJ. Взгляды на будущее, ценности и цели К примеру, вы мечтаете выйти за него замуж, а его вполне устраивают встречи в выходные. Или вы предпочитаете турпоход на природу, а он любитель "потусить" в клубе. Ошибочно допускать, что ваш партнер когда-нибудь изменится. Но если такая разница вам двоих устраивает, то все в порядке. Разное либидо Вам нужен флирт, обольщение, долгая прелюдия, а ваш партнер сразу переходит к действиям? Тогда ваша сексуальная совместимость под большим вопросом. Или вам нужен интим каждый день, а ему раз в неделю достаточно. Такая несовместимость рано или поздно приведет к разрыву. Юмор В отношениях без юмора никак. Он поможет преодолевать трудности, переосмысливать сложные проблемы. Но если вы или ваш партнер не принимаете шутки, обижаетесь, такие ситуации рано или поздно приведут к удалению. Отношение к деньгам Согласия в вопросах затрат денег нужно прийти в самом начале отношений. Если вы не выясните, как ваш партнер относится к расходу (накоплению) денег, то вас может постигнуть разочарование, когда вы столкнетесь с неприятием в этом вопросе. Расставьте финансовые приоритеты сразу. Разный ритм жизни Несовпадение ритмов может внести коррективы в ваши отношения. Если вы, например, привыкли к размеренному образу жизни, а ваш партнер постоянно в движении, его жизнь насыщена событиями, то рано или поздно вас это сделает чужими людьми. Разве что вы хотите изменить ваш ритм, или ваш партнер подстроится под вас. Раньше мы писали, на какие пять вопросов следует ответить, прежде чем начать отношения с бывшим партнером. Также психолог назвала простую привычку, которая может разрушить самые крепкие отношения.