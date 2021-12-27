В Беларуси сегодня, 27 декабря, начали вакцинировать детей от коронавируса. Прививки могут получить дети от 12 до 17 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на провластное издание "Белта". Ребенок может получить прививку не ранее, чем через 6 месяцев после переноса COVID-19, а также при отсутствии противопоказаний. Чтобы вакцинировать ребенка, родителям или законным представителям нужно будет подписать согласие на прививку. Беларусь производит вакцинацию детей китайским препаратом Vero Cell. Это инактивированная вакцина китайской компании Sinopharm. Напомним, в начале ноября в Белоруссии заявляли о создании прототипного варианта собственной COVID-вакцины.