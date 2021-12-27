В понедельник, 27 декабря, в Израиле медицинский центр "Шеба" начал клинические испытания четвертой прививки от коронавируса. Вторая бустерная прививка может быть одобрена для уязвимых групп населения в попытке опередить всплеск COVID, вызванных штаммом "Омикрон". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Haaretz. "Исследование позволит определить эффективность вакцины в выработке антител и безопасность, чтобы выяснить, нужна ли вообще четвёртая вакцина", — сказал представитель Центра. Все 150 испытуемых – это медицинский персонал. На прошлой неделе экспертная группа Министерства здравоохранения рекомендовала Израилю стать первой страной, предложящей четвертую дозу вакцины — также известную как второй бустер — лицам старше 60 лет, людям с ослабленной иммунной системой и медицинским работникам. Напомним, ранее в Германии предположили, что против штамма "Омикрон" потребуется четвертая доза вакцины. Кроме того, вчера применение таблеток Pfizer от коронавируса одобрил Израиль.