В 2022 году стипендии у многих украинских студентов изменятся. Академические и именные стипендии возрастут в 1,5 раза, а для студентов, получающих профессиональное образование – в 2,5 раза. Об этом говорится в Государственном бюджете на 2022 год, сообщает издание "Сегодня". Академическая стипендия С 1 января изменятся размеры стипендий для всех студентов, получающих высшее образование. Студенты профессиональных заведений (профессионально-технических) будут получать 1250 гривен. Студенты заведений профессионального высшего образования – младшие специалисты, профессиональные младшие бакалавры, бакалавры) – 1510 гривен. Повышенная стипендия у студентов профессиональных заведений – 1930 гривен. Студенты высших учебных заведений – младшие бакалавры, бакалавры, специалисты, магистры) – 2000 гривен Повышенная стипендия для студентов вузов – 2550 гривен. Президентская стипендия Студенты профессиональных учебных заведений начнут получать 2750 гривен. Студенты заведений профессионального высшего образования – младший специалист, профессиональный младший бакалавр, бакалавр) – 3320 гривен Студенты вузов и научных учреждений (младший бакалавр, бакалавр, бакалавр, специалист, магистр) – 4400 гривен.Стипендии от Кабинета Министров Студенты профтехн00 Студенты профтехнических учреждений – младший специалист, профессиональный младший бакалавр, бакалавр) – 3020 гривен. Студенты вузов – 4000 гривен. Победители конкурсов Победители международного конкурса по украинскому языку им. Петра Яцика и победители Международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодежи им. Тараса Шевченко будут получать: Студенты профессиональных заведений высшего образования-2870 гривен Студенты высших учебных заведений – 3800 гривен. Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве школьники начнут получать стипендию. А также рассказывали, как в 2022 году будут повышать пенсии украинцам.