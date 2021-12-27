Мясной рулет можно подать и как закуску, и как основное блюдо. Он хорош в горячем и холодном виде.
Рецепт праздничного мясного рулета с перепелиным яйцом опубликовал iamcookru.
Ингредиенты:
Фарш свинина+говядина — 700 г
Яйцо куриное — 1 шт.
Яйцо перепелиное — 12 шт.
Петрушка — несколько веточек
Соль и перец — по вкусу
Приправа для мяса — 1 ч.л.
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 40 г
Масло растительное — для жарки
Как готовить:
1. Обжарить лук с морковью
2. Соединить в миске с яйцом, фаршем и зеленью. Приправить солью и перцем. Замесить фарш.
3. Фарш выложить на фольгу. И распределить его слоем около 15 мм. Выложить отварные очищенные яйца.
4. Аккуратно свернуть рулет в фольгу. Выложить в форму для запекания. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов на 1 час.
Калорийность: 249 кКал / 100 г
Белки: 12.15 г / 100 г
Жиры: 21.65 г / 100 г
Углеводы: 1.21 г / 100 г
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