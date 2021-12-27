Болезненное расставание приходится пережить очень многим людям. И не всегда такое расставание происходит по обоюдному согласию и во время откровенного разговора. Иногда близкий человек просто бросает без объяснений и исчезает из Вашей жизни. Психологи поделились со Styler эффективными советами о том, как забыть человека, который вас бросил. Разрыв отношений без объяснений – это горе, которое по концепции нужно пережить в пяти стадиях: Отрицание Гнев Торг Депрессия Принятие Чтобы добраться до пятой стадии, нужно пройти очень сложный и нелегкий путь. Некоторым людям приходится потратить на все эти стадии многие месяцы, поскольку печаль и горе накрывают порой внезапно, как волной. Подумайте о разрыве, как о смерти Разрыв отношений – это действительно маленькая смерть. Но это гибель не вашей собственной жизни, а лишь части того, что в ней было. Психологи считают, что переживание разрыва очень схоже с трауром. Человек был частью вашей жизни, а теперь ее рядом с вами нет. Горе всегда развивается одинаково, разница есть только в продолжительности и интенсивности этого состояния. Ваши переживания зависят от значимости утраченного объекта и его особенных свойств. Как и в ситуации со смертью, вам нужно время, чтобы смириться и отпустить. Поэтому скучать в такой ситуации – абсолютно нормально. Не нужно подавлять постоянно состояние боли, вам нужно ее прожить и направлять ее в нужное русло, чтобы она полностью исчезла. Подумайте о разрыве, как о тяжелом ранении Если ассоциация со смертью вас пугает или просто не по душе, представьте ваше расставание сломанной ногой. Душевные раны заслуживают такого же внимания, как и физические. Вы же не сердитесь на себя и свое тело за то, что нога долго срастается и не пытаетесь бежать марафон на костылях. Поэтому не стоит изводить себя после разрыва чувством вины, а вот дать себе время и внимание – нужно обязательно. Уделите время себе После разрыва у вас может появиться чувство утраты целостности. И вам нужно восстановить связь с самим собой как с личностью. Перестаньте думать о том, что могло произойти. Проанализируйте эти отношения: что вы получили из них хорошего, что узнали о себе, какой опыт вам пригодится в будущем. Составьте список из 10 вещей, которыми вы давно хотели заняться, но ваш экспортер был против или отказывался составить вам компанию. Опыт, полученный в прошлых отношениях, поможет вам стать лучшей версией себя в будущем. Позвоните друзьям Быть в одиночестве после разрыва иногда полезно, но не стоит превращаться в отшельника. Позвоните пожилым друзьям, возобновите общение с тем, на кого у вас не хватало времени. Даже после продолжительного молчания или недоразумения вы сможете снова наладить отношения с друзьями, если сделаете первый шаг. Уход одного человека из вашей жизни может освободить место для других людей, гораздо лучше. И не стесняйтесь попросить друзей о помощи, если вам нужна. Признайтесь, что вы переживаете трудный период и будете благодарны за то, что они будут в это время рядом с вами. Заблокируйте своего экспортера в социальных сетях Удалите номер телефона из записной книги, заблокируйте его во всех социальных сетях. Это решит сразу несколько ваших проблем. Во-первых , вы избавите себя от риска написать человеку в приступе печали или дать второй шанс, получив сообщение. Конец – это конец. Во-вторых , после расставания мы все хотим что-нибудь обязательно доказать своему бывшему партнеру. В настоящее время социальные сети становятся настоящим полем битвы – фото с другими людьми, провокационные посты и картинки. И мнение о том, как задеть или привлечь внимание экса – выматывают психологически. В-третьих , в результате блокировки ни ваш экс не сможет посещать вашу страницу, не вы не сможете посещать его страницы. А это избавит вас от разрыва душевных ран его изменениями в жизни. Важно! Держите голову всегда над водой – концентрируйтесь на своем настоящем и будущем. Пройти все пять стадий горя будет непросто, но это нужно для того чтобы полностью восстановиться и встретить того, кто будет вам достоин. Необязательно проходить весь этот путь в одиночестве. Вашей поддержкой и опорой могут стать друзья, родные, коллеги, хобби или работа. Используйте все, что поможет вам пройти этот трудный путь. Напомним, ранее мы писали о том, какие признаки укажут на несовместимость с партнером. А также рассказывали о том, на какие пять вопросов нужно ответить, прежде чем начать отношения с бывшим партнером.