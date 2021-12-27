Лилия Ребрик на днях отметила розовую свадьбу с мужем Андреем Диким – влюбленные в официальном браке уже 10 лет и растят двух дочерей: Диану и Полину. Свадебное путешествие молодожены провели в Барселоне, куда отправились на уикенд только вдвоем. А перед поездкой ведущая успела сняться в нескольких ярких фотосессиях. Результатом одного из них Лилия поделилась в Instagram. Лилия позирует в струящемся шелковом бежево-золотом платье-миде на тонких бретелях с соблазнительным декольте. Талию она подчеркнула поясом, выбрала бежевые открытые босоножки в тон и сделала макияж, объемно уложила волосы.

Лилия Ребрик показала нарядный праздничный образ (фото: instagram.com/liliia.rebrik) Ведущая с улыбкой наряжает огромную красивую елку, под которой лежат коробки с подарками. "Ну что – все записались на маникюры, педикюры, покраску? Все успевают причесать перышко? Вы уже образы себе придумали? Какой маникюр делаете-новогодняя, зимняя тематика, красная классика или всегда стильный френч? Что по прическам-дома или в салоне Длинные или короткие волосы? Локоны или прямые? Блондинка или брюнетка? Делитесь женскими секретами, не держите в себе!

Лилия Ребрик уже подготовилась к встрече Нового года (фото: instagram.com/liliia.rebrik) "У меня начинается эфирная неделя, куча дел, спектаклей, подарки, этот период называется "успеть все". Но! Если не успеваете записаться в салон – то покрасить волосы всегда можно и в домашних условиях. Спасибо карантину, который в свое время научил нас не бояться этого процесса", — призналась она. Почитатели оценили праздничный образ Лилии и оставили для нее комплименты в комментариях. Красотка Какое платье Красивое платье Очень хочу такой цвет волос, как у Вас! Как всегда шикарная Лилия Супер Напомним, что ранее Лилия Ребрик в ярком легком платье поделилась игривым праздничным настроением.