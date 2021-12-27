Ученые Национального института здоровья США заявили, что коронавирус может несколько месяцев оставаться в организме человека — вирус нашли за пределами дыхательной системы, в мозгу и в сердце.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на журнал Nature.

Ученые провели исследование, в ходе которого было сделано 44 вскрытия тел умерших пациентов с COVID-19, и обнаружили широкое распространение вируса. Среди этих пациентов были те, кто болел тяжело, и те, кто перенес болезнь бессимптомно. Оказалось, что репликация вируса присутствовала во многих внелегочных тканях на ранних стадиях инфицирования.

Специалисты обнаружили присутствие коронавируса в мозге и сердце. Однако несмотря на широкое распространение коронавируса в организме, воспаление или непосредственные дегенеративные изменения в клетках за пределами легких были выражены слабо.

«Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию и может оставаться в организме в течение нескольких месяцев», — констатировали ученые, отметив, что вирус может быть в организме около 230 дней.

Как считают ученые, из-за столь значительного распространения вируса в организме, пациенты могут страдать постковидным синдромом, во время которого ощущаются последствия болезни для сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.

Как сообщалось ранее, первый пациент с «Омикроном» в Украине уже получил отрицательный ПЦР-тест.

Украина планирует закупить таблетки от COVID-19 «Молнупиравир». Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.

Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием «Паксловид». Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток.