Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытке спровоцировать «маленькую войну» в Украине. По его словам, Вашингтон накачивает Украину оружием, подпитывая милитаристские настроения.

Такие заявления он сделал в своем интервью.

Лавров прокомментировал информацию Украины и запада о наращивании российских войск, заявив что они (российские войска) находятся на своей территории:

«Они (США — ред.) накачивают вооружение. Хвастаются, что поставили (в Украину — ред.) боеприпасы и ударные системы на 2,5 млрд долларов. Я не исключаю, что есть желание подпитать милитаристские настроения, сделать маленькую войнушку, потом обвинить нас, чтобы ввести новые санкции, чтобы подавлять наши конкурентные способности».

Как сообщалось ранее, в случае посягательства России на суверенитет Украины, США могут ввести против нее санкции, которых еще никто не видел.

Российско-оккупационные войска на Донбассе круглосуточно наращивают мероприятия боевой подготовки. Осуществляются стрельбы, в частности, с использованием «Градов», гаубиц и танков.

Россия продолжает усиливать группировку своих войск вблизи границ Украины. Разведка заметила дополнительные силы в виде танков и системы противовоздушной обороны.

Российский президент Владимир Путин высказался о будущем Украины. В ходе пресс-конференции он заявил, что минские соглашения подразумевают автономию Донбасса.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация на границе с Украиной будет развиваться в зависимости от действий США. Путин подчеркивал, что в США пока положительная реакция на его предложения по Украине. Напомним, если коротко, то суть предложений РФ состоит в том, что Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. При этом НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины.

В ходе этой же пресс-конференции Путин впервые признал роль России в войне на Донбассе. Он якобы «вынужден был что-то делать» в 2014 году.