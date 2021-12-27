В канун праздников особенно ценятся рецепты необычных и интересных блюд, которые можно приготовить быстро и с использованием небольшого количества ингредиентов. Одним из таких блюд является рулет. Его можно приготовить из овощей, с рыбными добавками, с грибами или ветчиной. Самым пикантным на вашем праздничном столе станет картофельный рулет с грибами. Рецепт этого блюда читайте ниже. Ингредиенты Картофель — 0,5 кг Мука – 3-5 ст. кровать Грибы – 350 г Репчатый лук – 2 головки Желток одного яйца Кунжут Зелень Растительное масло Соли Способ приготовления Очистите картофель, отварите его до готовности. Дайте немного остыть и натрите на мелкую терку. Лук мелко нашинкуйте и обжарьте. Грибы мелко нашинкуйте и обжарьте отдельно. Для рулета подойдут любые грибы, можно взять шампиньоны. Смешайте половину луковицы с шампиньонами, а вторую половину – с натертым на мелкой терке отварным картофелем. Оба фарша нужно посолить, добавить специи и чуть-чуть муки – для густой консистенции. На противень выкладывайте сначала слой из картофельного фарша. Сверху – грибной фарш. Посыпьте зеленью. Также можно посыпать тертым сыром. Чтобы рулет было удобнее закручивать, используйте пищевую плёнку.

Как закручивать картофельный рулет с грибами Скрутите рулет, смажьте его взбитым желтком и посыпьте кунжутом. Запекайте в духовке 25-30 минут при температуре 180-200 градусов. Готовый рулет режем на порционные куски и украшаем зеленью. Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить вкусную и сочную буженину по-домашнему. А также рассказывали о том, как легко приготовить новогоднее печенье Шишки.