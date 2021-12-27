Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф занимается организацией поединка Василия Ломаченко с австралийцем Джорджем Камбососом.

По его мнению, украинский боксер чрезвычайно одарен и имеет все возможности взойти на трон абсолютного чемпиона:

«Ломаченко – особенный, он невероятно одарен. Когда он уронил Комми, он не хотел идти и добивать его. Он глядел в сторону рефери, чтобы тот спас ганца. Это был черта настоящего спортсмена и его высокого класса. Он уже не наносил жесткие удары по голове Комми».

Тодд Дюбеф также добавил, что Ломаченко прекрасно видит все, что происходит в ринге:

«Посмотрите на его работу ног – все филигранно. Взгляните на его руки – они синхронизированы. Его подвижность также на невероятном уровне. Еще некоторое время он будет в боксе. Но потом он уйдет – действительно уйдет навсегда», – сказал он в интервью Sky Sports.

Как сообщалось ранее, комиссия по делам спорта штата Нью-Йорк отстранила украинского боксера Василия Ломаченко после победы над Ричардом Комми. Напомним, Ломаченко победил единогласным решением судей. Лишь 12% ударов Комми оказались точными. Этот бой многие запомнят еще и по скандалу, который произошел потом. После победы Ломаченко поднял флаг Аккермана (Белгорода-Днестровского) – своего родного города, а не флаг Украины.