Ксения Мишина в этом году примерила на себя совершенно новенькую роль, и это вышло не в кино, а на сцене, в прямых эфирах. Актриса стала судьей проекта "Украина имеет талант", и вместе с Евгением Котом и Сергеем Притулой оценила выступления участников, каждый раз поражающих воображение своими способностями. Так, в субботу, 25 декабря, состоялся грандиозный финал талант-шоу и было названо имя победителя. Ксения решила поделиться в Instagram впечатлениями от проекта и показала свой роскошный образ прямого эфира. Актриса одевалась в длинное барахатное платье по фигуре глубокого сливового оттенка. Она дополнила эффектный лаконичный наряд роскошным ожерельем из камней и вечерним слейв-бласлетом, в ушах – маленькие аккуратные серьги-гвоздики.

Ксения Мишина показала роскошный образ (фото: instagram.com/misha.k.ua) Волосы Ксении стилисты собрали в высокую красивую прическу, гладко уложив на бок челку. Ксения отметила, что ее путь в рамках "Украина имеет талант" начался еще полгода назад. "Это было волнительно, стрессово но и безумно интересно. Новая роль, новая мечта ворвалась в мою жизнь неожиданно и красиво! Эта потрясающая страница моей жизни подарила мне новые знакомства, впечатления и неподдельные эмоции, которые пронзали меня каждый раз, когда я сидела за столом жюри", — призналась она.

Ксения Мишина призналась, что попала в сказку (фото: instagram.com/misha.k.ua) Но финал стал для Мишиной особенным и она испытала огромную гамму эмоций. "Вселенски волнуясь перед выходом на сцену в прямой эфир, я остановила себя, успокоила и вспомнила, в каком тотальном наслаждении я могу прожить этот момент…И, даже споткнувшись на сцене на первых шагах из-за кулис и почувствовав испуг, я быстро успокоилась, осознав уникальность этого момента", — рассказала о пережитых эмоциях знаменитости.

⠀Ксения блистала на финале талант-шоу в шикарном образе (фото: instagram.com/misha.k.ua) "В итоге, я позволила себе оказаться в сказке", – заявила счастливая и взволнованная звезда. Поклонники пришли в восторг от образа Ксении. Вы очень красивая! Бесподобная Нереальная Ксю Прическа классная Нереально красивая! Женская! Стильная! Мего крутой образ! Как можно быть такой красивой Напомним, что ранее Ксения Мишина подвела итоги года и поделилась наблюдениями и выводами.