В Украине сегодня и завтра, 27 и 28 декабря, возможно усложнение погодных условий. Ненастье может привести к проблемам на дорогах, а также к обесточению населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию. Сегодня до конца суток в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а завтра в южной, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой, центральных и восточных областях возможны сильные снегопады, а также налипание мокрого снега. Ожидается, что выпадет до 20 см снега. На юге страны, а днем в центре возможны мокрый снег и дождь. Прогнозируют гололедицу. Кроме того, по всей Украине, кроме западных и северных областей, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, метели, снежные заносы и гололедица на дорогах. " Такие погодные условия могут повлечь за собой отключение энергообеспечения отдельных населенных пунктов и нарушение движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц. Мы советуем, по возможности, воздержаться от путешествий на автомобиле", — заявили в полиции. Напомним, спасатели предупреждали о лавинах в Карпатах из-за сильных снегопадов.