Пассажирка «Укрзализныци» не смогла поместить свой багаж в отсек, поскольку он был занят … углем.

Об этом в Facebook сообщил Игорь Грумидский.

По его словам, пассажирка нашла остатки угля в одном из отсеков для багажа в вагоне, из-за этого она не смогла положить чемодан на грязную полку.

«Укрзализныця» назначила шесть дополнительных поездов, которые будут курсировать на новогодние праздники. Это связано с повышенным спросом пассажиров.

13 декабря в первый рейс отправился поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов — это самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине, его протяженность 1806 км. Он соединяет 7 областей.