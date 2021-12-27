В воскресенье, 26 декабря, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В результате вражеских обстрелов был тяжело ранен двое украинских военных Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. В направлении Южного, Песков, Новолуганского и шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем. Вблизи Талаковки кафиры привлекли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17. По состоянию на 7 часов утра 27 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Нью-Йорка кафиры открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате действий наемников двое военных получили ранения, состояние их здоровья — тяжелое. Напомним, 25 декабря боевики однажды обстреливали украинские позиции в Донбассе.