Российский певец Дима Билан, ранее бывший кумиром многих девушек, сообщил о своей проблеме. Дело в том, что у исполнителя серьезные проблемы с алкоголем. Об этом артист рассказал в программе "Осторожно, Собчак". "Да, я выпиваю. Признаюсь, у меня есть такая проблема. Но мое лицо показывает, что я делаю это не так часто", — рассказал Билан Ксении Собчак. Артист рассказал, что не может остановиться, когда начинает пить алкоголь. "Я очень люблю одиночество и не люблю, когда посягаю на мою свободу", — сказал Билан. По словам певца, проблемы с алкоголем начались четыре года назад. Исполнитель злоупотребляет спиртными напитками раз в два месяца. Впрочем, Билан уверен, что сам может контролировать свою слабость и зависимость. Напомним, в прошлом месяце Билан выступал на сцене в состоянии алкогольного опьянения. Тогда Instagram-stories он объяснил, что был очень утомлен и истощен. Впрочем, видео он записывал, будучи пьяным. Тогда в СМИ написали, что он был неадекватным и "овдовбаным". Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ev24sport (@ev24football) Как мы раньше писали, известный актер рассказал об алкоголизме.